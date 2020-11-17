عنيزة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسترأس محافظ عنيزة رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن بن إبراهيم السليم اليوم ، الاجتماع الثامن عشر في دورته الخامسة للمجلس المحلي مع اللجان الفرعية للمجلس بقاعة الاجتماعات بمقر محافظة عنيزة .واستعرض الاجتماع أعمال اللجان خلال الفترة الماضية وعدد من المواضيع التنموية التي تخدم الوطن وتحقق رؤية المملكة 2030، كما تم استعراض مشاريع الإدارات الحكومية المعتمدة والمشاريع المتأخرة والمتعثرة، و التأكيد على ضرورة حث القطاعات الحكومية لموظفيها القائمين بأعمال تطوعية بالتسجيل في منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //23:02ت م0257