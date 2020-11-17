عام / محافظ عنيزة يرأس اجتماع المجلس المحلي الثامن عشر
الثلاثاء 1442/4/2 هـ الموافق 2020/11/17 م واس
عنيزة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس
ترأس محافظ عنيزة رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن بن إبراهيم السليم اليوم ، الاجتماع الثامن عشر في دورته الخامسة للمجلس المحلي مع اللجان الفرعية للمجلس بقاعة الاجتماعات بمقر محافظة عنيزة .
واستعرض الاجتماع أعمال اللجان خلال الفترة الماضية وعدد من المواضيع التنموية التي تخدم الوطن وتحقق رؤية المملكة 2030، كما تم استعراض مشاريع الإدارات الحكومية المعتمدة والمشاريع المتأخرة والمتعثرة، و التأكيد على ضرورة حث القطاعات الحكومية لموظفيها القائمين بأعمال تطوعية بالتسجيل في منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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