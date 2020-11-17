القطيف 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسانطلقت اليوم، حملة التبرع بالدم الثامنة التي نظمتها جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمحافظة القطيف بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي تحت عنوان "قطرة دم .. تساوي حياة"، التي تستمر لمدة 3 أيام، وذلك في المبنى الثقافي بمشروع وسط العوامية.وشهدت الحملة في يومها الأول حضوراً متميزاً من جميع الفئات العمرية المسموح لها بالتبرع بالدم, حيث بلغ المتقدمين 96 متبرعاً وجرى قبول 88 منهم ورفض 8 حالات لأسباب صحية.وهدفت الحملة التي أقيمت وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وأهميته، وتغطية احتياجات المرضى المحتاجين للدم، وسد النقص لمخزون ببنك الدم بالمستشفى، والمسؤولية تجاه المجتمع والإسهام في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم.// انتهى //23:22ت م0263