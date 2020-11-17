الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسكرّمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم, المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440 - 1441 هـ.وقدم وكيلا الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي, التهنئة للمتدربين المتفوقين وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية, وسلماهما الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهين باهتمام وحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.يذكر ان عدد المتدربين المتفوقين بالكلية سبعة وهم كلا من عمر صالح الزغيبي, وعبدالعزيز موسى الزهراني, ومحمد موسى الزهراني, وسعد ممدوح العتيبي, وحمدان ماجد الكليب, ووليد غرم علي الغامدي, وفيصل مبارك القحطاني.// انتهى //23:29ت م0264