واشنطن 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على انخفاض.فقد هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 17.38 نقطة، أو 0.48 في المئة ليغلق عند 3609.53 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 167.09 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 29783.35 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بواقع 24.79 نقطة، أو 0.21 في المئة، إلى 11899.34 نقطة.// انتهى //00:22ت م0267