الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، اتفاقية "التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجوي"، بحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين، وإدارة وتقييم المخاطر، والتعاون في مجال التدريب المشترك فيما يتعلق بأمن وسلامة الشحن الجوي.// انتهى //02:04ت م0271