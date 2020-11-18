الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى تهنئة أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء.القيادة تهنئ سلطان عُمان وملك المغرب ورئيس لاتفيا.قيادة وشعب.. حب وولاء.مجلس الوزراء يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة السادسة.القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا.ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بذكرى البيعة.سعود بن نايف: العلاقات السعودية- الأميركية راسخة ومتينةفهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوك.أمير القصيم يلتقي مدير الدفاع المدني ويستقبل سفير كينيا.فيصل بن خالد يسلم مبالغ "أوقاف الراجحي" للمستفيدين.أمير جازان: ذكرى بيعة خادم الحرمين حدث تاريخي ملهم للوطن والأجيال.التجمع الصحي بالقصيم في عام لغة الأرقام تتحدث.في عهد "سلمان العزم" المملكة تجذب أنظار عشاق الرياضة حول العالم.أمير المنطقة الشرقية: ست سنوات من المنجزات والتطور وتجاوز التحديات.نائب أمير المنطقة الشرقية: ستة أعوام مليئة بالمنجزات وقطار التنمية يواصل مسيرته.القضاء على الفساد.. أمان التنمية.المسجد النبوي في قلب سلمان.ترمـب يـدرس إمكانية ضرب موقع نـووي إيـراني.إدانة عربية للاستيطان الإسرائيلي جنوب القدس.إثيوبيا لقوات تيجراي: المهلة انتهت.لقاحا موديرنا وفايزر.. إشراقة أمل.سلطنة عمان.. خمسون عاماً من النهضة بقيادة حكيمة وشعب مخلص.// يتبع //07:01ت م0005