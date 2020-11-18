وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الشخصية الاستثنائية ) : الحراك غير المسبوق الذي تشهده بلادنا قطع سنوات وسنوات من التقدم والنمو والإصلاح في فترة وجيزة لا تقاس في عمر الأمم حسب المنجز الذي تم، فما تم خلال السنوات الماضية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وعضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نقل بلادنا نقلة نوعية أبهرتنا وأبهرت العالم؛ لما احتوته من برامج خلاقة تحت مظلة رؤية 2030 التي هي مشروع وطني جبار أخذنا إلى مشارف المستقبل مظهراً واقعنا الحقيقي وقدراتنا على اختصار الزمن وفق منهجية أعطت لوطننا زخماً وضعنا في المكان اللائق بمكانتنا بين الأمم.و بينت أن اليوم يصادف الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لسدة الحكم، سنوات خطت فيها بلادنا خطوات واسعة وقفزت فيها قفزات جبارة نحو عوالم المستقبل بكل ما فيه من تقدم ونمو وازدهار، في عهد خادم الحرمين الملك سلمان تغيرت بلادنا نحو الأفضل، أصبحنا نعيش واقعاً مختلفاً بكل تفاصيله، انفتحنا على العالم انفتاحاً مقروناً بأصالتنا وثقافتنا وقيمنا، فبلادنا تملك من الإمكانات الهائلة ما يؤهلها أن تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم، وهذا ما حصل بالفعل، وما رئاستها لقمة مجموعة العشرين وقيادتها لها في هذه الظروف الاستثنائية بكل تمكن واقتدار إلا دليل آخر على القدرات غير العادية التي نملك ونسخر من أجل رفعة وعزة وطننا الغالي.وختمت :الملك سلمان شخصية استثنائية قلّما يوجد مثلها بحنكته وخبراته وآرائه السديدة، ومصلحة الوطن والمواطن لها الأولوية دائماً، فكل الخطوات التي نخطوها والتي تأخذ بلادنا لكل ما فيه صالحها يكون الملك سلمان وراء انطلاقها وجعلها واقعاً ملموساً نعيشه، فالحب متبادل بين القيادة والشعب، وتلاحمهما ديدن لا انفصال فيه، فهو وُجد ليبقى ويستمر إلى ما شاء الله، ليبقى وطننا عزيزاً شامخاً بعون الله وتوفيقه.// يتبع //07:02ت م0006