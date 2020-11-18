وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( الذكرى السادسة والإنجازات الراسخة ) : الـيوم الأربعاء الـثالـث من شهر ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م يوافق مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مقالـيد الحكم ملـكًا للمملكة العربية السعودية، يوم يحتفي به شعب المملكة ليعبروا عن مشاعرهم تجاه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله الذي حرص بكل عزم وحزم على توفير الخير والرفاهية لـلـمواطن الـذي يبادلـه الحب والـولاء في صورة جسدت أسمى معاني الـتفاف الـشعب حول قيادته، في مشهد معهود في هذه البلاد المباركة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-.وقالت :حين نمعن في ما شهدته المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- من إنجازات تنموية وعملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتحديدا ما تم خلال هذا العام الاستثنائي من جهود التصدي لجائحة كورونا المستجد ) كوفيد 19 (سواء على المستوى المحلي بما نتج عنه من وصول مراحل مطمئنة للتصدي لآثار هذه الجائحة من أرقام الإصابة والـتعافي وكذلـك الـثبات الاقتصادي واستمرار دولة الحياة الطبيعية، أو على المستوى الدولي من خال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومبادراتها التي تعنى بسلامة النفس البشرية ودعم البحوث الرامية لتطوير اللقاح اللازم.وختمت:فهذه المعطيات الآنفة الذكر تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والمثالية في التنمية الوطنية، وتعزيزا لأبعاد قدرة ومكانة المملكة في المجتمع الدولي، وهي كذلـك ترسم مامح المشهد المتكامل لجهود ملك يحتفي به شعبه محبة واعتزازا وفخرا، ويجدد له البيعة والـعهد علـى المضي في مسيرة الـعطاء لـبلـوغ طموحات المستقبل.// يتبع //07:02ت م0007