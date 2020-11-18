وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( إنجاز وعطاء ) : منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وعلى مدى ستة أعوام شهدت المملكة المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة وغير المسبوقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات، تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن والمواطن والتنمية المستدامة، مع تقدم متسارع في مؤشرات التنافسية العالمية، ودور سعودي بارز على الصعيد الدولي والقيادة الناجحة لمجموعة العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم ، في ظروف استثنائية يمر بها العالم ، أثبتت خلالها المملكة قدرة عالية في حشد دول المجموعة لحماية الأرواح وإنقاذ الاقتصاد العالمي ، وحضوراً سياسياً متميزاً في بناء المواقف والتوجهات من القضايا الإقليمية والدولية.وقالت :وبكل الفخر نحتفي بذكرى البيعة الغالية ، بقلوب محبة مطمئنة ، وطاقات وطنية تبني الإنجازات في مسيرة التنمية بكافة مجالات الحياة وببصمات التطور النوعي واستشراف المستقبل ، حيث تواصل القيادة الحكيمة، حفظها الله، بكل قوة وعزم ترسيخ الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التلاحم الوطني القوي والناصع، وهو احتفاء بنعم الأمن والأمان والاستقرار والإنجاز والعطاء، وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة.وختمت:ويتجدد الاحتفاء بذكرى البيعة المباركة ، مطرزاً بمعالم وإنجازات حضارية تمثل أهم عناوين النهضة الحديثة ومستهدفات رؤية 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ومايتحقق للوطن من تحولات حضارية عظيمة.// يتبع //07:02ت م0008