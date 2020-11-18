طرابلس 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، وقائد عملية «إيريني» الأوروبية فابيو أغوستيني، نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، كما تم مناقشة التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة.وأشارت الصحف الاتصال الهاتفي الذى تلقاه رئيس مجلس النواب عقيله صالح من السفير الألماني، أوليفر أوفتشا، وبحثا نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في العاصمة التونسية خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية التمثيل الإقليمي المناسب في الانتخابات القادمة للهيكل التنفيذي .وتناولت الصحف دعوة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال للبرلمان الليبي رئاسة وأعضاء ، لعقد اجتماع تشاوري بالقاهرة الأسبوع القادم ، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا، والتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة، مؤكدا على “وقوف مصر العربية قيادة وشعبا خلف أشقائنا الليبيين لتجاوز محنتهم الحالية.وتطرقت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وكشفه أنه تباحث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس حول ما تقوم به تركيا في ليبيا وأفعالها في شرق البحر المتوسط، مطالبا الدول الأوروبية بالعمل مع واشنطن لإقناع أردوغان بأن مثل هذه الأعمال ليست في مصلحة شعبه، مجددا مطالبة كلّ الدول بوقف تدخّلها في ليبيا، سواء أكانت روسيا أم تركيا .ونقلت الصحف تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقوله إن الصراعات المسلحة في ليبيا تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، مضيفا أن وضع الأمن العالمي والإقليمي مازال صعبا بسبب الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، متابعا أن استمرار الصراعات المسلحة في ليبيا واليمن تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق.وعرجت الصحف على دعوة الرئاسة التونسية «كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية»، وذلك في أول تعليق تونسي بعد الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مشيدة بما تميز به هذا الملتقى من أجواء إيجابية وبناءة وحرص جليّ من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية.// انتهى //07:35ت م0012