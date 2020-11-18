إسلام آباد 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الموجة الثانية لفيروس كورونا في باكستان، واستمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس.وأخبرت عن قرار حكومة إقليم كشمير الحرة التي أعادت تطبيق إجراءات الإغلاق العام في الإقليم للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى مطالبة باكستان من المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لمكافحة ظاهرة رُهاب الإسلام والعنصرية ضد المسلمين، والتي بدأت تظهر بشكل متنامي في بعض الدول.وأخبرت عن عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على إدخال نظام التصويت الإلكتروني في البلاد في محاولة لضمان أقصى درجات الشفافية في العملية الانتخابية.اقتصادياً تطرقت إلى موافقة مجلس الوزراء الباكستاني على تقديم إعفاءات جمركية وضريبية على استيراد أصناف للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.أفغانياً تناقلت أنباء إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة الأفغانية جراء انفجار سيارة مفخخة بإقليم فارياب شمال أفغانستان.// انتهى //09:40ت م0014