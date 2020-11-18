القاهرة 03 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة، والسعي للتوصل إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم لمصر والسودان وأثيوبيا يلبي طموحاتها في التنمية.وأشارت الصحف إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس عن تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 16 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 111284 حالةً من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.وتناقلت إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء تصويت المصريين المقيمين بالخارج غداً في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري التي تستمر لمدة يومين.وسلّطت الضوء على تنفيذ القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بهدف تبادل الخبرات التدريبية والعملياتية بين الجانبين.ونوّهت إلى إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد إطلاق عملية عسكرية "نهائية وحاسمة" خلال الأيام المقبلة ضد حكومة إقليم يتجراي الأثيوبي، مشيرة إلى تحذير الأمم المتحدة من انتقال عدم الاستقرار لأقاليم أخرى، بعد مصرع المئات وفرار آلاف السكان الأثيوبيين إلى السودان جراء التصعيد العسكري.ولفتت صحف مصر إلى إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أمس بدء سحب جزء من القوات في أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة، موضحة أن قرار خفض القوات الأمريكية اتخذ بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.// انتهى //09:49ت م0015