بغداد 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسقُتلت طفلة عراقية وأصيب 5 مدنيين آخرين بجروح، جراء سقوط 7 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد.وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم، أن 4 من هذه الصواريخ سقطت على المنطقة الخضراء فيما سقط خامس قرب مدينة الطب في منطقة باب المعظم بوسط بغداد, بينما سقط الصاروخ السادس قرب باب حديقة الزوراء, فيما انفجر السابع في الجو، مشيرةً إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية بشرق بغداد.// انتهى //10:54ت م0030