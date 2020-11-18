بغداد 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم إعلان بعثة الأمم المتحدة التزامها بتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية بخصوص إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق في السادس من يونيو المقبل.وتناولت صحف اليوم مجددا الملفات العالقة بين بغداد وأربيل , مشيرة إلى الزيارة التي يقوم بها مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي لأربيل حاليا من أجل حلحلة الأمور والوصول إلى حلول مرضية للطرفين,بخاصة مايتعلق بملف قضاء سنجار وتطبيع الأوضاع فيه وإعادة النازحين إليه .وتطرقت إلى الزيارة التي قامت بها أمس إلى بغداد وزيرة الدفاع اللبنانية, مبرزة المباحثات التي أجرتها مع نظيرها العراقي والتي تركزت حول قضايا التعاون المشترك بين البلدين.وعرجت على الشأن الأمني مخبرة بقيام طائرات القوة الجوية العراقية من طراز ( إف 16) ، بالإغارة على أوكار عصابات داعش في محافظة ديالى.// انتهى //10:59ت م0032