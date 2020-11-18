الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسواصلت البرازيل بدايتها الكاملة محققة فوزها الرابع على حساب مضيفتها الأوروغواي بهدفين نظيفين، وأبقت الأرجنتين وصيفتها على فارق النقطتين معها بعودتها فائزة من أرض البيرو 0-2 في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.ورفعت البرازيل التي غاب عنها نجمها نيمار للمباراة الثانية توالياً بسبب الاصابة، رصيدها إلى 12 نقطة كاملة في المجموعة الموحدة التي يتأهل عنها أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات المونديال فيما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب أوقياني، مقابل 10 للأرجنتين في المركز الثاني.// انتهى //11:18ت م0033