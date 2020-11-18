مكة المكرمة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في مختلف الأقسام للفصل التدريبي الثاني للعام 1442/1441هـ لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة في الفترة 7 - 16 من الشهر الحالي عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa) .وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح في قسم تقنية الحاسب "تخصص شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني " ، وقسم التقنية الميكانيكية " تخصص ميكانيكا سيارات "، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية " تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق"، وقسم تقنية السياحة والفندقة" تخصص فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة.// انتهى //11:20ت م0034