عام / تقنية مكة المكرمة تعلن فتح باب القبول في مختلف الأقسام للفصل التدريبي الثاني الأحد القادم
الأربعاء 1442/4/3 هـ الموافق 2020/11/18 م واس
مكة المكرمة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في مختلف الأقسام للفصل التدريبي الثاني للعام 1442/1441هـ لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة في الفترة 7 - 16 من الشهر الحالي عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa) .
وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح في قسم تقنية الحاسب "تخصص شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني " ، وقسم التقنية الميكانيكية " تخصص ميكانيكا سيارات "، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية " تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق"، وقسم تقنية السياحة والفندقة" تخصص فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة.
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