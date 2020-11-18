الأحساء 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسكرم نادي الفتح في محافظة الأحساء أمس، فريق كرة القدم للبراعم تحت 13 سنة، بمناسبة حصوله على المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق، والرئيس التنفيذي أحمد العيسى، وعضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفئات السنية إبراهيم الشهيل.ويأتي هذا التكريم في إطار تحفيزهم وبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة والموسم الجديد، ولما قدمه الفريق خلال البطولة، والمشاركات الخليجية والدولية من مستويات مميزة.// انتهى//11:27ت م0036