المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستبدأ كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة في استقبال طلبات الالتحاق للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ، اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى 16 ربيع الثاني، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول والتسجيل على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين ناصر الحربي أن القبول سيكون متاحاً في تخصص السفر والسياحة وتخصص الفندقة، إلى جانب تخصصي إدارة الفعاليات وإنتاج وخدمة الطعام، مبيناً أن القبول سيكون متاحاً لخريجي الثانوية العامة بنين بمختلف تخصصاتهم.// انتهى //11:30ت م0037