القدس المحتلة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واساستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، للتحقيق معه في سجن المسكوبية اليوم.وقال وزارة شؤون القدس في بيان له إن مخابرات الاحتلال لم توضح أسباب الاستدعاء الذي يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي الخطير في المدينة المحتلة.وأضافت وزارة شؤون القدس أن الاستدعاء يأتي في وقت أقرت فيه الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة على أراضي بلدة بيت صفافا وفي ظل تصعيد عمليات الاعتقال والهدم وملاحقة الشخصيات السياسية بالمدينة.تجدر الإشارة إلى أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت الوزير الهدمي 4 مرات واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه لمنصبه وزيرا لشؤون القدس في أبريل 2019.// انتهى //11:31ت م0038