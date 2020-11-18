الرباط 03 ربيع الاخر 1442 ه الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، احتفال المغرب هذا اليوم بالذكرى الخامسة والستين لاستقلال البلاد.وواصلت الصحف رصدها لردود الفعل العربية والإفريقية والدولية الداعمة للوحدة الترابية للمغرب، والمؤيدة للتدخل المغربي لوضع حد لعرقلة حركة المرور المدنية والتجارية في معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.وتناقلت الصحف إعلان الأمم المتحدة عن انتهاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد بتونس، دون الاتفاق حول حكومة موحدة، قصد إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تواجهها.وتطرقت صحف المغرب إلى إعلان أثيوبيا عن إطلاق عملية عسكرية "نهائية وحاسمة" خلال الأيام المقبلة ضد حكومة إقليم تيجراي الأثيوبي، وسط تحذيرات أممية من انتقال عدم الاستقرار لأقاليم أخرى، بعد مصرع المئات وفرار آلاف الأثيوبيين إلى السودان بسبب التصعيد العسكري.وأوردت صحف الأربعاء إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، عن بدء سحب جزء من قواتها في أفغانستان والعراق خلال الأيام المقبلة، موضحة أن قرار خفض القوات الأمريكية اتخذ بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.// انتهى //11:37ت م0039