مقديشو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" اليوم، لهجوم بلغم أرضي بالقرب من تقاطع "فغح" في مديرية كاران بالعاصمة مقديشو.وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن القوات الأفريقية أطلقت النيران بكثافة بعد تعرضها للهجوم.وكان هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا أمس في مطعم في مديرية " حمر ججب" بالعاصمة مقديشو قد أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح.// انتهى //12:01ت م0040