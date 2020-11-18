تونس 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستناقلت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، فحوى بيان الرئاسة التونسية الذي نوهت فيه بنتائج الحوار الليبي الذي انعقد في تونس مؤخرا، وإشادتها بما تميز به هذا الملتقى من أجواء إيجابية وبناءة، وحرص جليّ من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية من أجل تحقيق التسوية السياسية الشاملة.وكتبت في الشأن المغاربي، عن إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن انتهاء المباحثات الليبية التي جرت على امتداد أسبوع في تونس بتوافق مختلف أطراف الأزمة الليبية حول تاريخ الـ24 من سبتمبر من العام 2021 لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى إعلان ممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز،" أن المناقشات ستتواصل في الأسابيع المقبلة عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور".ونقلت صحف تونس دوليا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع مستشاريه إمكانية ضرب موقع نووي إيراني خلال الأسابيع المقبلة.. كما أوردت إقالة الرئيس ترامب مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، بعد نفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في انتخابات الرئاسة الأميركية.// انتهى //12:05ت م0042