الجزائر 03 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين أمس أن الجزائر مستهدفة لمواقفها المبدئية التي لا تحيد عنها، موضحا خلال جلسة علنية للبرلمان أن بلاده مصرة على إبقاء سيادتها واستقرارها مهما كانت الضغوط الخارجية والمؤامرات.ونوهت أن رئيس وزراء مالي، مختار وان، أكد أمس أن إعادة بعث تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الحوار المالي بالجزائر تعد أولوية إستراتيجية رئيسية للمرحلة الانتقالية على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق المعتمدة في نهاية المشاورات الوطنية في سبتمبر الماضي.وتطرقت إلى إعلان حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج سيستقيل بعد تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مخبرة عن بدء التحضير للانتخابات العامة المرتقبة أواخر العام المقبل.وتحدثت عن إعلان وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، أمس، عن عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية كما كانت، مشيرة إلى أن ذلك جاء على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس عباس محمود بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة.// انتهى //12:47ت م0051