لندن 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتدشين رئيس الوزراء بوريس جونسون "ثورة خصراء" تهدف إلى دعم تحقيق هدف تقليل صافي الانبعاثات الكربونية في المملكة المتحدة إلى الصفر بحلول العام 2050م.ونشرت على صعيد منفصل أنباء عن إعلان السلطات الأسكتلندية فرض أعلى درجات الإغلاق في 11 بلدية ضمن مساعي احتواء انتشار فيروس كرونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة القادم ولمدة ثلاثة أسابيع.ونقلت أنباء تفيد بأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بات على بعد أيام معدودة بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين، خصوصاً في ملف مصائد الأسماك الذي يعتبر أبرز ملفات الخلاف.وتناولت أنباء عن شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية في أطراف دمشق استهدفت مواقع عسكرية لفيلق القدس الإيراني ردًا على زرع عبوات ناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا.// انتهى //13:15ت م0055