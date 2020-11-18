تونس 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسرحبت تونس بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس تحت إشراف البعثة الأممية للدعم بليبيا، منوّهة بما أفرزه من "توافقات مهمّة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة، والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها".وثمن بيان لرئاسة الجمهوريّة التونسية، ما تميز به الحوار السياسي من أجواء إيجابية وبناءة وحرص جليّ من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية ترجمت مدى إيمانهم بضرورة التسريع بإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.وأعربت تونس في البيان، عن أملها في أن "يقع البناء على مخرجات هذا الملتقى لحل الأزمة"، داعية كافة الأطراف الليبية إلى "مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين، والتفرغ لجهود البناء والتعمير في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها".// انتهى //13:25ت م0056