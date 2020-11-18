الكويت 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر9 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5478 نقطة بنسبة صعود بلغت 17ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر149 مليون سهم تمت عبر 9538 صفقة نقدية بقيمة 2ر42 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 36ر4328 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 04ر79 مليون سهم تمت عبر 2834 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر15 نقطة ليبلغ مستوى 25ر6063 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر70 مليون سهم تمت عبر 6704 صفقات بقيمة 7ر35 مليون دينار .// انتهى //13:29ت م0057