ثقافي / بدء عروض برنامج " تجريب " بمهرجان البحر الأحمر السينمائي
الأربعاء 1442/4/3 هـ الموافق 2020/11/18 م واس
جدة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس
بدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم، عروض برنامج "تجريب" بهدف إبراز المواهب الصاعدة .
وحتى 30 نوفمبر الجاري سيعرض 11 فيلمًا عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمهرجان، إضافة إلى تخصيص ساعة عرض يومية لمدة أسبوع لكل فيلم .
يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يدعم الجيل الجديد من صنّاع الأفلام السعوديين ويهتم بأفلام الصنّاع العرب.
// انتهى //
13:47ت م
0060