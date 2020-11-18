جدة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسبدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم، عروض برنامج "تجريب" بهدف إبراز المواهب الصاعدة .وحتى 30 نوفمبر الجاري سيعرض 11 فيلمًا عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمهرجان، إضافة إلى تخصيص ساعة عرض يومية لمدة أسبوع لكل فيلم .يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يدعم الجيل الجديد من صنّاع الأفلام السعوديين ويهتم بأفلام الصنّاع العرب.// انتهى //13:47ت م0060