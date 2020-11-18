الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.وأكد معالي آل الشيخ حرص المجلس على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز العلاقات بين المملكة ومصر من خلال العمل المشترك بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان المصري، تحقيقاً لتطلعات ومصلحة البلدين الشقيقين.من جانبه نوه السفير المصري بالعلاقات والروابط الأخوية بين المملكة ومصر.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين .‏// انتهى //13:56ت م0062