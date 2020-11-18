الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسوقّعت وزارة الصحة ممثلة في مركز الإبداع اليوم ، مذكرة تفاهم مع "مدينة الملك سعود الطبية" وذلك بهدف التعاون في مجال تطبيق المنتجات الإبداعية والإبتكارية ، إضافةً إلى مشاركة الطرفين في تقييم الأفكار والمشاريع وقياس جودة المنتجات الإبتكارية.كما تهدف المذكرة إلى حصر التحديات والفرص الإستثمارية في المجال الصحي وكذلك العمل على مشاركة التقارير والأبحاث العلمية في المجالات الصحية المختلفة.وتأتي هذه المذكرة تواصلاً لجهود الصحة واستمراراً لسعيها إلى توفير الفرص للكوادر الصحية في دعم وتطوير المنتجات الإبداعية والإبتكارية.تجدر الإشارة أن مركز الإبداع في وزارة الصحة يتولى مهام تطوير الأفكار، وتسريع تنفيذ المشاريع الإبداعية التي تهدف لإيجاد منتجات ذات فاعلية عالية لتحسين الرعاية الصحية. ‏// انتهى //15:12ت م0091