الدمام 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم , معالي نائب رئيس حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة نوال البواردي.وأكد سموه أن الشريعة الإسلامية والأنظمة جاءت حافظةً لحقوق الإنسان، التي تؤكد على قيام الدولة بكل ما من شأنه حفظ كرامة الإنسان وصون ذاته ورعايته وتنمية قدراته وذلك إيماناً منها بأن بناء الإنسان الركيزة الأولى في بناء الدولة ونهضتها.وأشار سموه إلى أهمية العمل على تعريف كافة الجهات بما تضمنته الأنظمة وتحديثاتها من فصول ومواد أكدت على معايير حقوق الإنسان في تقديم الخدمات وتحسينها ضمن الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين بمتابعة من سمو ولي العهد -يحفظهما الله-، مبيناً ضرورة العمل على فتح قنوات التواصل مع المجتمع، واستقبال مرئياتهم حيال تطبيق الأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والوفاء بالمتطلبات الأساسية وتحقيق العدل، في ضوء الأنظمة والتعليمات.//انتهى//15:30ت م0095