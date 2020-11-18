بغداد 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسوصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس بأنه هجوم على الحكومة والشعب، حيث إن الهجوم تسبب بسقوط مدنيين أبرياء.وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق كان آخرها إعلانها سحب 500 من جنودها, مشيراً إلى أن القوات الأمريكية المتبقية غير قتالية.وأشار حسين إلى أن قوات التحالف جاءت إلى العراق بناءً على طلب من الحكومة العراقية، لافتا الانتباه إلى أن العمل المستقبلي مع الجانب الأمريكي سيستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية.ولفت النظر إلى أن عدد الجنود الأميركيين في العراق سيكون بحدود 2500 جندي, وهي قوات ليست قتالية .وتطرق إلى الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العراق في السادس من يونيو المقبل, مشيراً إلى أن مراقبيين دوليين سيتابعون سير الانتخابات بما يعزز الثقة لدى الناخبين.// انتهى //15:38ت م0099