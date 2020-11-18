الباحة 03 صفر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة التقرير السنوي لإنجازات ومبادرات مجلس شباب المنطقة للعام ١٤٤١-١٤٤٢هـ .جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران وعددا من أعضاء المجلس .واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عما تضمنه التقرير من منجزات تم تحقيقها في مجالات متعددة لخدمة شباب وفتيات المنطقة ، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة تم إطلاق عدد من البرامج والفعاليات تجاوز عدد المستفيدين منها ٣٢٠ ألف مستفيد خلال عام واحد بتمكين ما يزيد عن 1500 متطوع , حيث أشاد سمو أمير المنطقة بالجهود التي يقدمها المجلس وما قدمه من أعمال ومبادراتمن جانب اخر استعرض عدد من أعضاء المجلس مجموعة من المبادرات التي يعتزم المجلس تنفيذها ، حيث وقع سمو أمير منطقة الباحة أوراق اعتماد هذه المبادرات ، موجهاً بالبدء في تنفيذ المبادرات المطروحة وعقد ورش العمل والاجتماعات الدورية ، مؤكداً على رئيس مجلس شباب المنطقة بتزويده بكافة مخرجاتها اولاً بأول والرفع لسموه بكافة احتياجات المجلس بشكل مباشر .وفي ختام اللقاء كرم سموه عدد من الجهات الحكومية والاعلامية على ماقدمته من اسهامات كان لها الأثر البارز في انجاح برامج وفعاليات المجلس , مؤكدا على جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص , تسهيل الإجراءات والاحتياجات التي تتطلب تنفيذ برامج وانشطة المجلس وتقديم الدعم المستمر لمجلس شباب المنطقة .حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد السياري وعدد من مدراء الادارات الحكومية الداعمة للمجلس .// انتهى //15:40ت م0100