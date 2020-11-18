اجتماعي / سمو أمير منطقة الباحة يتسلم تقرير منجزات وأعمال مجلس شباب المنطقة
الأربعاء 1442/4/3 هـ الموافق 2020/11/18 م واس
الباحة 03 صفر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة التقرير السنوي لإنجازات ومبادرات مجلس شباب المنطقة للعام ١٤٤١-١٤٤٢هـ .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران وعددا من أعضاء المجلس .
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عما تضمنه التقرير من منجزات تم تحقيقها في مجالات متعددة لخدمة شباب وفتيات المنطقة ، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة تم إطلاق عدد من البرامج والفعاليات تجاوز عدد المستفيدين منها ٣٢٠ ألف مستفيد خلال عام واحد بتمكين ما يزيد عن 1500 متطوع , حيث أشاد سمو أمير المنطقة بالجهود التي يقدمها المجلس وما قدمه من أعمال ومبادرات
من جانب اخر استعرض عدد من أعضاء المجلس مجموعة من المبادرات التي يعتزم المجلس تنفيذها ، حيث وقع سمو أمير منطقة الباحة أوراق اعتماد هذه المبادرات ، موجهاً بالبدء في تنفيذ المبادرات المطروحة وعقد ورش العمل والاجتماعات الدورية ، مؤكداً على رئيس مجلس شباب المنطقة بتزويده بكافة مخرجاتها اولاً بأول والرفع لسموه بكافة احتياجات المجلس بشكل مباشر .
وفي ختام اللقاء كرم سموه عدد من الجهات الحكومية والاعلامية على ماقدمته من اسهامات كان لها الأثر البارز في انجاح برامج وفعاليات المجلس , مؤكدا على جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص , تسهيل الإجراءات والاحتياجات التي تتطلب تنفيذ برامج وانشطة المجلس وتقديم الدعم المستمر لمجلس شباب المنطقة .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد السياري وعدد من مدراء الادارات الحكومية الداعمة للمجلس .
// انتهى //
15:40ت م
0100