جدة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأزالت أمانة محافظة جدة، عدداً من الأسوار والمباني قيد الإنشاء بحي البركة والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 26 ألف متر مربع وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.وشملت أعمال الإزالة ثلاثة مباني تحت الانشاء وستة أسوار ومبنى تجاري غير مكتمل، وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.// انتهى //15:41ت م0101