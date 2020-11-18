القاهرة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية بعد الارتفاعات السريعة التي سجلتها الأسهم خلال الجلسات الماضية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 9ر632 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 4.9 مليارات جنيه، تضمنت 3.1 مليارات جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم 1.75 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليبلغ مستوى 10989.72 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% مسجلًا 2954.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.19% لينهي التعاملات عند مستوى 2020.27 نقطة.// انتهى //16:59ت م0125