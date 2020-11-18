أبوظبي 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسعقد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم قمة ثلاثية في العاصمة أبوظبي.وأكد القادة -خلال القمة- عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين البلدان الثلاث، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة.وركز القادة على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاث حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.وبحث القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس .// انتهى //17:00ت م0126