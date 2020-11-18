الجزائر 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن أجهزة الأمن التابعة لها اعتقلت الثلاثاء الإرهابي حسين ولد عمار ولد مغنية في مدينة تيمياوين أقصى جنوب البلاد.وأوضح بيان للوزارة أن هذه العملية تمت بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمطلوب منذ دخوله عبر الحدود مع مالي.وكان الجيش الجزائري قد أعلن في 28 أكتوبر الماضي عن اعتقال إرهابي آخر يُدعى مصطفى درار في مدينة تلمسان شمال غربي البلاد، بعد مراقبة تحركاته عقب عودته من شمال مالي حيث كان معتقلا لدى السلطات المالية، وتم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر بعد مفاوضات خاضتها أطراف أجنبية.وأسفرت تلك المفاوضات -حسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية- عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن 3 رهائن أوروبيين.// انتهى //17:01ت م0127