أبوظبي 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في أبوظبي برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق له.وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانات تنمية التعاون بينهما وتعزيز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.كما استعرض الجانبان مسارات التعاون المتعددة بين الإمارات واليونان والفرص الواعدة لتطويرها، وخاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى تطورات جائحة " كورونا " ودعم جهود المجتمع الدولي والعمل المشترك لاحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية.إلى ذلك وقّع الجانبان اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليونان، وتشمل التعاون السياسي والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة والطاقة والغذاء والزراعة والدفاع.// انتهى //17:07ت م0130