الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسالتقى مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل الغامدي، اليوم، نائب رئيس القسم السياسي بالسفارة اليابانية لدى المملكة كونييو سوكي ساكائي.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين البلدين.واستعرض الدكتور الغامدي الأعمال الإنسانية التي يقوم بها المركز وإسهاماته المتعددة فيما تقدمه المملكة من دعم في مختلف دول العالم، التي وصلت إلى 54 دولة محتاجة عبر 1,367 مشروعا إنسانيا وإغاثيا.وأبدى ساكائي إعجابه بالأداء المهني الرفيع للمركز وسمعته الدولية الطيبة.//انتهى//17:13ت م0131