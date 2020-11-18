عرعر 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية ، اليوم ، لقاءً مفتوح عن التوعية الرقمية ، عن بعد عبر منصة البلاك بورد مع جميع متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية كليات تقنية ومعاهد صناعية في "عرعر ورفحاء وطريف .وتحدث مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس محمد الحربي،عن التوعية الرقمية عند التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي " التوتير – الإنستغرام - اليوتيوب- السناب شات - التليجرام - الواتس آب " والذي يهدف إلى ضبط السلوكي والأخلاقي العام لدى المتدربين والمتدربات وتوجيههم نحو التعامل بحذر والانتباه عند تصفح المواقع الالكترونية والعمل وفق التعليمات والتوجيهات العامة التي أقرتها واعتمدتها الجهات الأمنية المختصة وخاصة ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والمعلوماتية وضرورة رفع الوعي في المجتمع التدريبي من خطر المواقع والحسابات المشبوهة والمغرضة .// انتهى //17:13ت م0132