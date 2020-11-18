الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعرب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن ترحيب مجلس الشورى باستضافة المملكة قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله – التي ستعقد يومي السبت والأحد القادمين .جاء ذلك في كلمة لمعاليه في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية الثالثة من أعمال سنته الأولى من دورته الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معاليه.وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن انعقاد هذه القمة برئاسة المملكة يؤكد أهمية موقع المملكة العربية السعودية العالمي، ودورها المحوري والريادي سياسياً واقتصادياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - ، الأمر الذي مكّن هذه القمة برئاسة المملكة من تحقيق إنجازات مهمة واستثنائية، مؤكدا أن ما أثمرت عنه اجتماعاتها المتواصلة يعد بمثابة خير للعالم في جميع المجالات.وأعرب معاليه في ختام كلمته عن تطلع مجلس الشورى بأن تحقق هذه القمة -التي تضم أقوى اقتصادات العالم- النتائج المرجوة في تعزيز التنمية، وتحفيز التعاون العالمي، لصنع مستقبل مزدهر للإنسان، وأن تؤسس بنجاح لسياسات ومبادرات من شأنها التصدي لتبعات الجائحة وإعادة الأمل والاطمئنان للشعوب، واستعادة النمو العالمي، والتعافي بشكل أقوى وأكثر شمولية واستدامة ومتانة من خلال الموضوعات التي طرحتها رئاسة المملكة في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية، التي ستسهم بإذن الله في تحقيق هدف الرئاسة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة نحو تحقيق تطلعات شعوب العالم.عقب ذلك شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث وافق المجلس على قرارٍ يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة .واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تضمّن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440/1441هـ خلال طرحه للنقاش في جلسة سابقة.كما تضمن القرار أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030, والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية , مؤكداً على الهيئة تطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة , وأن تقوم الهيئة برفع مستوى التوعية الإعلامية المتعلقة بالسفر الجوي شاملة الإجراءات الاحترازية والجدول الزمني المتوقع للسفر.// يتبع //17:15ت م0133

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـ BOT (الإنشاء-والتشغيل-والتحويل) يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية (الخفجي, والنعيرية, والقرية العليا) بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم على التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.وفي شأن آخر طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة نشر النطاق العريض الثابت والمتنقل , وتغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية في مناطق المملكة كافة , بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية للمستخدمين .واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/1441هـ بعد أن تم نقاشه في جلسة سابقة.كما تضمن قرار المجلس أن على الوزارة مساعدة الجهات الحكومية في إعداد إستراتيجياتها للتحول الرقمي بما يتوافق مع الإستراتيجية العامة، إضافة إلى قيامها بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث برامج تأهيل القدرات الوطنية في مسارات مهنية في مجال التصديق الرقمي والتقنيات المتعلقة بها حيال توفير الدعم المالي اللازم لذلك.وأكد المجلس على الوزارة بدعم الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة, ومساعدتها في بناء قدراتها للوصول إلى الأسواق العالمية بالتنسيق مع الجهات المختصة, بجانب التأكيد على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بالمنصة الوطنية الموحدة, والخدمات المقدمة من خلالها, وتحفيز المستفيدين للاستفادة من خدماتها .إثر ذلك اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , قدمه رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/1441هـ خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، وأصدر قراره المتضمن مطالبة وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ, ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.وأكد المجلس على الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية لترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توفرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية , وأن تقوم الوزارة بتجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات.وفي شأن آخر وضمن جدول أعمال الجلسة طالب المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، يتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات، كما دعا المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.// يتبع //17:15ت م0134

جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/1441هـ إبّان مناقشته في جلسة سابقة.وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بإعادة هيكلة الميزانيات الخاصة بإدارة المشاريع والإشراف عليها في كل جهة بما يتوافق مع نموذج البرنامج المعتمد على إدارة المحافظ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , مؤكدا على البرنامج العمل على إنجاز ما يتعلق بأعمال التشغيل والصيانة , مع تقديم برنامج زمني واضح لاستكمالها .جاء ذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1440/1441هـ بعد مناقشته في هذه الجلسة.وطالب المجلس في قراره البرنامج بإصدار دليل استرشادي معتمد يتضمن آلية مرنة لمعالجة وضع المشروعات المتعثرة في الجهات العامة وفقاً لوضع المشروع والجهة , وإيراد مؤشرات أداء تلامس مهام البرنامج الرئيسة في افتتاح مكاتب إدارة للمشاريع بالجهات العامة .إثر ذلك استمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة، وصوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة مطالبة هيئة تطوير مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية, وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيف بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز.ودعا المجلس ضمن قراره هيئة تطوير مكة المكرمة إلى العمل على إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة, مؤكداً على الهيئة الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن (60%) مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بوضع مؤشرات أداء يمكن قياسها ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الإستراتيجية.// يتبع //17:15ت م0135

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.وأكد المجلس على الديوان أن يكون تقريره شاملًا لجميع الجوانب الإدارية والمالية، ومنها عدد المحاكم وعدد الدوائر القضائية، والإدارات المساندة في كل محكمة وتوزيع الموظفين في كل دائرة وإدارة وتفاصيل المصروف من الميزانية, كما طالب الديوان بسرعة استكمال تنفيذ مبنى المحكمة الإدارية بجدة، وما قام به من إجراءات في هذا الشأن .وشدد المجلس على الديوان بإيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها وأثر ذلك على أعمال الديوان الإدارية، وإنفاذ ما نص عليه نظامه بشأن اختصاص مكتب الشؤون الفنية بإعداد البحوث، وبيان ما قام به المكتب الفني في كل محكمة، وكذلك إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة الإدارية العليا.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/1441هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات.وأشار تقرير اللجنة -بشأن التقرير السنوي للهيئة- إلى أهمية تمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال , والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، كما أوضحت اللجنة في تقريرها بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية, لتزويد الأوصياء والأولياء والقيّمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.وفي سياق المناقشة تساءل عضو المجلس معالي الأستاذ إبراهيم المفلح في مداخلة له عن سياسة الاستثمار لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ليتم تحديد السيولة المطلوبة سنويًا، فيما اقترح عضو المجلس سعد السبتي الاستغناء عن المراقب المالي في هيكل المنظمة واستبداله بإدارة مراجعة داخلية قوية وإدارة مالية ونظام الحوكمة.كما اقترح عضو المجلس سعد العتيبي أثناء المناقشة إنشاء صندوق استثماري يرتبط بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين يعمل تحت إدارة إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية على غرار الصناديق الوقفية، ويختص بأموال القاصرين ومن في حكمهم وفق معايير محددة ومحافظة تحقق عوائد كبيرة ومرضية.وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تعديل القانون, تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.// انتهى //17:15ت م0136