حائل 3 ربيع الثاني 1442هالموافق 18 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي .ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من دعم للجامعات والتعليم في مختلف مراحله بما يسهم في الرقي بالخدمات العلمية والعملية والمجتمعية.عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة حائل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حائل والجامعة السعودية الإلكترونية , وقد مثل جامعة حائل معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم رئيس الجامعة , فيما مثلت الجامعة السعودية الإلكترونية رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي .وتأتي هذه المذكرة لتأطير مشاريع ومبادرات التعاون بينهما وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة خاصة في المجال العلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني والثقافي والتقني، وتتضمن المذكرة كذلك عدداً من مجالات التعاون بين الطرفين ومنها: التحول الرقمي وتقنيات التعليم الحديثة، والبحث والنشر العلمي، والدراسات وتقديم الاستشارات، وتصميم المحتوى الإلكتروني، وتقديم الدورات التدريبية والاستفادة من خبرات منسوبي الطرفين.كما شهد سمو أمير منطقة حائل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حائل و مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومثل الجامعة في التوقيع معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم رئيس الجامعة، فيما مثل مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المدير التنفيذي المهندس ممدوح بن حسن الحربي .وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع الطرفين على التعاون والعمل المشترك في مجال تمكين القطاع غير الربحي وخاصة التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات حول العمل الأهلي والتنموي، وبرامج الدراسات العليا والبرامج التنفيذية التي تخدم القطاع غير الربحي وتسهم في بناء قدرات العاملين فيه، وتأسيس الكيانات المعززة لبيئة القطاع غير الربحي التي تسهم في تنميته وتطويره.// انتهى //17:42ت م0139