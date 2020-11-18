طرابلس 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل، وقائد عملية «إيريني» الأوروبية في البحر المتوسط الأدميرال فابيو أغوستيني، إمكانية إعادة المفاوضات حول اتفاقية التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في المجالات المختلفة.جاء ذلك خلال اجتماع عقده سيالة مع ساباديل وأغوستيني بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، حيث تطرق الطرفان إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا وعلاقات التعاون المشترك بين الجانبين وعملية مراقبة الحدود الجوية والبرية، إضافة إلى الحدود البحرية وفق ما يُعرف بعملية إيريني، حسب بيان لوزارة الخارجية.وأجرى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا لقاءات في العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء رفقة قائد عملية «إيريني» شملت كلًّا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، ووزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.// انتهى //17:59ت م0144