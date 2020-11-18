الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسدشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهوية الجديدة لبرنامج الإعانات الزراعية، اليوم في مقر الوزارة، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي،ومعالي نائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر ابو ثنين .وأوضحت الوزارة، أن إطلاق الهوية الجديدة وتكريم المستفيدين من البرنامج الحاصلين على وثائق العمل الحر، يأتي بعد عام من تحقيق البرنامج نجاحاً ملحوظاً في إعادة توجيه الدعم الزراعي لمستحقيه، وتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء، و المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج للثروة الحيوانية، من خلال تقديم الدعم المباشر لثلاثة قطاعات أساسية شملت صغار مربي الماشية، والدواجن، والاستزراع السمكي، مبينة أن الهوية الجديدة للبرنامج صممت بشكل يبرز ارتباطها بمنظومة البيئة والمياه والزراعة، وفي نفس الوقت يجعلها متفردة بصرياً.وأكدت الوزارة، أن الإعانات الزراعية أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة تصل إلى 60%، حيث تجاوز الدعم المباشر 1.77 مليار ريال منذ الإطلاق، شمل دعم صغار مربي الماشية بما يزيد عن 110 ألف مستفيد، 79% منهم رجال و21% منهم نساء، كما ساهم بتوفير أكثر من 53 ألف فرصة عمل حر في القطاع، بالإضافة إلى دعم أكثر من 12 مليون رأس من الماشية، وأكثر من 524 مشروع قائم لقطاع الدواجن، وبلغ دعم قطاع الأسماك أكثر من 30 مليون ريال منذ الإطلاق.ويهدف برنامج الإعانات الزراعية، إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة، وتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة. // انتهى //18:04ت م0145