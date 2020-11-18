بريدة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, مشروع "ضاحية بريدة" والمنفذة بقيمة 186.946.341ريالاً.واستمع سموه من مديرعام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة القصيم المهندس أحمد المرشد لشرح عن المشروع المقام على مساحة 5.676.742 متراً مربعاً ويستوعب لـ 4.487 قطعة سكنية , و22 حديقة و35 منطقة استثمارية, إلى جانب المرافق العامة وقناة لتصصريف السيول بطول 32.691 متراً ,مبيناً أن نسبة الإنجاز للمشروع تجاوزت 60%.ونوه سموأمير منطقة القصيم بدور وزارة الإسكان في توفير المشروعات والمخططات السكنية متكاملة الخدمات. مثمناً الجهود القائمة في المشروع .وبين أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة وتصب في خدمة الأهالي.رافق سموه وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزرة النقل المهندس محمد الشمري, وعدد من المسؤولين.// انتهى //18:08ت م0147