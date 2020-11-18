القاهرة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي مؤتمرًا عربيًا حول إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية وأهداف التنمية المستدامة، وذلك يومي 5 و 6 ديسمبر المقبل بالقاهرة، تحت رعاية وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.ويهدف المؤتمر إلى بحث ومناقشة العلاقة التبادلية بين الإصلاح الضريبي والسياستين المالية والنقدية، وتوضيح دورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى عرض أهم التجارب الدولية والعربية في هذا المجال.كما يناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات والمحاور أهمها صور وآليات إصلاح النظم الضريبية والإدارة الضريبية وأهمية التوازن والتناغم بين السياسات المالية ودور الشمول المالي في الإصلاح الضريبي، والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء إصلاح النظام الضريبي.// انتهى //18:32ت م0150