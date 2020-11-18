القاهرة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن إصابة ومقتل عددٍ من الأشخاص.وأكد العسومي فى بيان له اليوم تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع العراق في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية.وشدد العسومي على موقف البرلمان الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه والتصدي لأي جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لخلخلة الأمن والاستقرار فيه.// انتهى //18:33ت م0151