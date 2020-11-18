جنيف 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء الفاشية الحادية عشرة للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد مرور ستة أشهر من الإبلاغ عن أول حالة إصابة في مقاطعة اكواتور .وأشارت المنظمة إلى جهود حكومة الكونغو في الاستجابة ، والتغلب على العقبات اللوجيستية بعد انتشار الوباء في مجتمعات متناثرة في الغابات الكثيفة المطيرة، وتلقيح 40 ألف شخص معرضين للخطر، واستخدام مخازن مبتكرة للاحتفاظ باللقاح عند درجات حرارة منخفضة جدا تصل إلى (-80) درجة تحت الصفر رغم عدم توفر الكهرباء في تلك المجتمعات .ووجهت المنظمة الشكر للجهات المانحة التي تبرعت لتمويل خطة الاستجابة .// انتهى //18:35ت م0152