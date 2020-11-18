الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واستنظم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية السابعة لتأهيل ضباط جمع العينات التي ستنطلق غداً الخميس وتمتد لمدة يومين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.وسيتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دولياً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الـ WADA.وتستهدف الدورة تأهيل المشاركين كضباط جمع العينات بعد اجتيازهم الاختبارين التحريري والعملي للدورة.// انتهى //19:06ت م0155