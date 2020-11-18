الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد تعميماً بشأن إقامة دراسات لمنح رخصة التدريب للفئة B للمدربين الآسيويين ذوي الخبرات التي ستقام عن بعد، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 15 ديسمبر 2020م، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد بعدد مدربين اثنين فقط لكل اتحاد وطني، بواقع ساعتين يومياً لمدة 15 يوماً، كما سيتم منح رخصة التدريب للفئة B من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد والاتحاد الدولي لكرة اليد بعد اجتياز جميع الاختبارات حسب متطلبات برنامج المستوى B، مع الإحاطة بأن آخر موعد لإرسال طلبات المدربين إلى الاتحاد السعودي لكرة اليد سيكون بنهاية يوم السبت 21-11-2020م.وستكون معايير الاتحاد السعودي لكرة اليد للمفاضلة بين المدربين في حالة زيادة عدد الراغبين بالالتحاق بالدورة التي يجب أن تنطبق عليهم شروط الترشيح وستكون معايير المفاضلة على أن يكون مدرب منتخب، أو سبق له تدريب أحد المنتخبات الوطنية، أولاعباً دولياً سابقاً، الأعلى بالشهادة العلمية، الأصغر سناً، الأكثر تحقيقاً للإنجازات، أو المتقدم أولاً.// انتهى //20:24ت م0177