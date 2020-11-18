نجران 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسعقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظه يدمة اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني وأعضاء اللجنة ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل، والاستعدادات من قبل الجهات المعنية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية، والتوعية بمخاطر الحرائق ومسبباته.وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين جميع أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر.// انتهى //20:26ت م0180